Piyasaların kapanış saatlerinden hemen sonra anlık altın fiyatları çok sorgulatılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarıyla ilgili anlık verileri takip etmek isteyenler "Cumhuriyet, tam, gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 5,84 azalışla 452,90 liradan tamamladı. İşte altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?