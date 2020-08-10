Borsa yatırımcısı bu günlerde ani inişler ve çıkışlar karşısında tedirginlik yaşıyor. Ancak bu tür durumlarda sakin kalmak her zaman kazandırıyor. Uzmanlar, yatırım yaparken ya da elinizdeki hisseleri alıp satarken bazı noktalara dikkat etmeniz halinde kazançlı çıkacağınızı belirtiyor:

EĞER borsa ya da elinizdeki hisse aniden düşmeye başlıyorsa panik olmayın. Biraz bekleyin ve bu düşüşün sebebini araştırın.

PANİK ile hareket edip zararına elinizdeki hisseleri satmayın. Aksine eğer nakit imkanınız varsa bu inişler birer alım fırsatı bile olabilir.

UNUTMAYIN hiçbir ürünün fiyatı sürekli yükselmez veya sürekli düşmez.

BiR hisse yükselirken almaya başlamadan önce yükselişin de sebebini araştırın. Şirket ile ilgili bir gelişme olup olmadığına bakın. Bir ürünü alırken kazanacağınızı unutmayın.

TÜM birikiminizi borsaya yatırmayın. Yatırımlarınızı çeşitlendirerek riskinizi azaltın. Borsada da aynı sektör ya da hisseye yatırım yapıp riski büyütmeyin.

BANKALARDAN faizle kredi çekerek ya da borç para ile borsada yatırım yapmayın. Birikimlerinizin bir kısmıyla borsaya girin.

BORSANIN riskli bir yatırım aracı olduğunu unutmayın. Belli dönemlerde kayıp yaşayabileceğinizi de aklınızdan çıkartmayın.

DEVRE KESİCİ BAŞLIYOR

BORSADA bugünden itibaren yatırımcıyı korumak maksadıyla endeks devre kesici başlayacak. Sistem aşırı dalgalanmalarda işlemleri geçici olarak durdurarak yatırımcıları panik işlemlerinden koruyacak. Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre; BIST 100 endeksinin gün içerisinde, önceki günün kapanışına göre ilk eşik olarak yüzde 5 veya daha fazla ve ikinci eşik olarak yüzde 7 veya daha fazla düşmesi halinde işlemleri geçici olarak durduracak. Sistem ile paylar, gayrimenkul yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında 20 dakika boyunca işlemler durdurulacak.