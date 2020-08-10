Stokçuya geçit yok

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, sektörün dışındaki kişilerin buğday alımları gerçekleştirdiğini gördüklerini belirterek, "Bu eylemler stoklama mantığıyla yapılıyorsa, TMO geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu ciddi şekilde sağlayacaktır" dedi.
TMO Genel MüdürüAhmet Güldal, sektöründışındaki kişilerin buğdayalımları gerçekleştirdiğinigördüklerini belirterek, "Bueylemler stoklama mantığıylayapılıyorsa, TMO geçmişyıllarda olduğu gibi bu yıl dapiyasa regülasyonunu ciddişekilde sağlayacaktır" dedi.