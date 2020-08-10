Stokçuya geçit yok

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    • Ekonomi
    • 10.08.2020 Gazete
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    Genel Müdürü , sektörün dışındaki kişilerin alımları gerçekleştirdiğini gördüklerini belirterek, "Bu eylemler lama mantığıyla yapılıyorsa, TMO geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu ciddi şekilde sağlayacaktır" dedi.

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    TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, sektörün dışındaki kişilerin alımları gerçekleştirdiğini gördüklerini belirterek, "Bu eylemler lama mantığıyla yapılıyorsa, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu ciddi şekilde sağlayacaktır" dedi.
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