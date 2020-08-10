Açılışta BIST 100 endeksi, 6,05 puan ve yüzde 0,57 değer kaybederek 1.054,55 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 0,85 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,03 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,67 menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.