SÜT PARASI YARDIMI

Süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği 4A ve 4B sigortalılık statüsüne sahip çalışan annelere verilen sosyal bir haktır. Kamu görevlisi olarak çalışan 4C sigortalılık koluna mensup annelere süt parası ödemesi bağlı olduğu devlet kurumu üzerinden yapılmaktadır. Bu kişilere emzirme ödeneği verilmez. 2020 yılında 202 TL olarak belirlenen emzirme ödeneğinden yararlanmak için vatandaşların resmi başvuru yapması şartı ortadan kaldırılmıştır. 24 ay boyunca ödenen süt parası anneler adına oluşturulan PTT hesaplarına yatırılır.

Doğum tarihinden itibaren 5 yıl içinde süt parası ödemesi yapılır. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğumun canlı ve sağ olarak gerçekleşmesi gerekir. Emzirme ödeneği T.C. vatandaşı ve çalışan annelere verilen bir destektir. Annenin çalışmaması ya da vefat etmesi durumunda babalara ödeme yapılmaktadır. 4A ve 4B sigortalılık kollarına mensup olan çalışan annelerin adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.