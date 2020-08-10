Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 13 milyar 236 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, temmuzda Kurban Bayramı tatilinin getirdiği iş günü farkı nedeniyle geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 düşerek 15 milyar 12 milyon dolar oldu. Buna karşın Türkiye'nin ihracatı, temmuzda pandemi sürecindeki en yüksek aylık rakama ulaştı. Hazirana göre artış yüzde 11,5 oldu. Son 12 aylık ihracat da yüzde 7,9 kayıpla 166,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre sanayi ve madencilik sektörlerinin gerçekleştirdiği ihracat azalırken, tarım sektörünün gerçekleştirdiği ihracat artış kaydetti.

Türkiye'nin toplam tarım ihracatı Ocak-Temmuz 2020'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 13 milyar 236 milyon 436 bin dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde sanayi sektörünün ihracatı yüzde 16,3 azalışla 67 milyar 319 milyon 767 bin dolara, madencilik sektörünün ihracatı da yüzde 11,3 azalarak 2 milyar 223 milyon 67 bin dolara geriledi.

Tarıma bağlı sektörlerin ihracatına bakıldığında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin ihracatı yüzde 7,2 artışla 4 milyar 63 milyon 734 bin dolara, yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı yüzde 24,4 artarak 1 milyar 364 milyon 610 bin dolara, meyve-sebze mamullerinin ihracatı yüzde 5,7 yükselerek 901 milyon 736 bin dolara çıktı.

Kuru meyve ve mamullerinin ihracatı ise yüzde 4,4 azalarak 694 milyon 740 bin dolara geriledi.