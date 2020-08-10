Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyordu. Yakın bir süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihe kadar uzatıldığını açıklamıştı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitecek? İşte o soruların cevapları...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.