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    • Ekonomi
    • 10.08.2020 Gazete
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    49 bin 904 işçi arıyor! İşte meslek meslek ...

    Yılbaşından bu yana 474 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren , acilen 49 bin 904 işçi arıyor. en çok beden işçisi, satış danışmanı, temizlik görevlisi ve ön muhasebeci için İŞKUR’un kapısını çaldı.

    50 bin işçi aranıyor!

    İstihdam artışı desteklenirken; İŞKUR işsizlerin işe yerleşmesinde önemli rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana 474 bin 287 kişiyi işe yerleştirdi.

    İŞKUR'da halen 49 bin 904 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 9 bin 930 kişiyle beden işçiliği geliyor.

    NASIL BAŞVURULUYOR?
    Özel sektör; acilen bin 235 satış danışmanı, bin 226 temizlik görevlisi, 947 ön muhasebeci, 898 makineci (dikiş) arıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden ya da İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

    MESLEK - AÇIK İŞ
    Beden işçisi - 9.930
    Satış danışmanı - 1.235
    Temizlik görevlisi - 1.226
    Ön muhasebeci - 947
    Makineci (dikiş) - 898
    Gazaltı kaynakçısı - 857
    Konfeksiyon işçisi - 820
    Şoför-yük taşıma - 815
    Turizm-otelcilik elemanı - 783
    Garson - 713
    Haberler Ekonomi İŞKUR 49 bin 904 işçi arıyor! İşte meslek meslek İŞKUR ilanları...
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