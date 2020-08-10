İstihdam artışı desteklenirken; İŞKUR işsizlerin işe yerleşmesinde önemli rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana 474 bin 287 kişiyi işe yerleştirdi.
İŞKUR'da halen 49 bin 904 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 9 bin 930 kişiyle beden işçiliği geliyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektör; acilen bin 235 satış danışmanı, bin 226 temizlik görevlisi, 947 ön muhasebeci, 898 makineci (dikiş) arıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden ya da İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.
MESLEK - AÇIK İŞ
Beden işçisi - 9.930
Satış danışmanı - 1.235
Temizlik görevlisi - 1.226
Ön muhasebeci - 947
Makineci (dikiş) - 898
Gazaltı kaynakçısı - 857
Konfeksiyon işçisi - 820
Şoför-yük taşıma - 815
Turizm-otelcilik elemanı - 783
Garson - 713