İSTEĞE BAĞLI SİGORTA BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLUYOR? SİGORTA NE ZAMAN BAŞLAR?

İsteğe bağlı sigorta için SGK'ya başvuru yapılması gerekiyor. Sigorta ise isteğe bağlı sigorta başvurusunun yapıldığı gün başlar. Eğer başvuruyu yapan kişi posta yolunu tercih ettiyse, başvuru evraklarınız kuruma ulaştığı gün, eğer evraklar taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile gönderilirse, postaya veriliş gününden itibaren isteğe bağlı sigortaya başlanmış kabul edilir.

Sigortalı olarak her hangi bir kurumda çalışmamanız gerekiyor. Bu sayede sigortanızı dışarıdan ödeyebilirsiniz. İsteğe bağlı sigorta için görüş bildirgesi formunu doldurmanız ardından ise SGK'ya teslim etmeniz yeterlidir. Bu formda kişisel bilgiler (doğum yer, ana adı, medeni hali vs.) ile kişinin ikametgah bilgileri doldurulur. Ayrıca Beyan ve taahütlerde bulunulur.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR?

Türk vatandaşları için T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğünce verilen numaradır.

1) "A- SİGORTALININ KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ" bölümü (1-12) sigortalı tarafından beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi bilgiler esas alınarak düzenlenir.

2) "B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ" bölümüne SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sicil/emekli numarası yazılır.

3) "C- BEYAN VE TAAHHÜTLER" bölümünde sigortalının beyan ve taahhütler yer alır.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYI NASIL KAPATTIRABİLİRİM

İsteğe bağlı sigortaya başladıktan bir süre sonra kapattırmak isteyenler için bu seçenek de mevcut. Eğer sigortanızı kapattırmak istiyorsanız yeniden bir dilekçe oluşturmalısınız. SGK'ya yazılan dilekçe ile kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten öncek prim ödenmiş ayın sonu itbariyle, aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinde sona erer. Eğer isteğe bağlı sigortası olan şahıs hayatını kaybettiyse, ölüm tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortası sona ermektedir.