Gözde tatil merkezlerinden Bodrum'un yıldızı Coronavirüs'le birlikte daha da parladı. Emlak pazarı hareketlenirken, fiyatlar da yükseldi. Metrekare fiyatları aydan aya artarken, geçen yıla göre yüzde 83'e varan yükseliş yaşandı. 250 bin liraya da 10 milyon liraya da el değiştiren ev olduğunu belirten emlakçılar, "120 metrekare dairenin 7 milyon liradan başlayan fiyatlarla satıldığı siteler var" diyor. Bodrum Can Emlak sahibi Mikail Yaşa, "Bodrum'un geneline talep yüksek. Yıl sonuna kadar hareketliliğin süreceğini düşünüyorum" dedi. Bodrum Emlak sahibi Sevil Ece Gümüş Kapar da "İşlem hacmi büyüdü. 2 milyon liraya kadar olan evlere talep varken, rakam 10 milyon liraya kadar çıktı. Fiyatlar Bodrum geneline göre daha ucuz olduğu Boğaziçi Mahallesi çok tercih ediliyor. Yazkış yaşam için Bitez-Ortakent- Konacık yine ön planda ama Gündoğan ve Yalıkavak'ta da bu yönde alımlar var" diye konuştu. BNG İnvest Nova Gayrimenkul'den Göker Özkan ise Güvercinlik'in fiyatı ucuz kalan bölge olduğunu kaydetti, 250 bin liraya satılık evlere dikkat çekti.

KİRALAR 3 KATINA ÇIKTI

Türkbükü Emlak'ın sahibi Fatih Çam "Köyümüz zaten oldukça popülerdi. Pandemi nedeniyle ilgili daha da arttı. Hem satılık hem kiralığa ilgi büyük. Villaların fiyatı 2.5 milyon liradan başlıyor" derken; Keller Williams Bodrum Danışman Ortağı Ayşegül Bacak, "Satılıkların yanı sıra kiralıklara da yoğun talep var. Tilkicik Koyu ilgi gördü. Lokasyondaki tüm kiralıklar tükendi. Aylık 10 bin dolardan başlayan fiyatlar 30 bin dolara kadar çıktı.

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