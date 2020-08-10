BORTAM seri üretime geçti

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin de içinde olduğu ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM'ın Ar-Ge sürecinin tamamlandığını belirterek, seri üretime başlandığını açıkladı. Bor içerikli yeni ürünlerin de yıl sonunda tanıtımını gerçekleştireceklerini anlatan Dönmez, "Yıl sonunda bor madeninden üretilen, mutfaklarda kullanılacak hijyen ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde, kaliteden ödün vermeden, emsalleriyle rekabet edecek, ihracatını da yapabilecek kapasitede üreteceğiz" dedi.