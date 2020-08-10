Ekonomi piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip edenler "Bitcoin ne kadar oldu?" sorusu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Son olarak Bitcoin'in piyasa hacmi 220 milyar doları aşarak 221.32 milyar dolara ulaştı. Bitcoin'in 12 bin doları aştığı 2 Ağustos Pazar günü toplam piyasa hacmi de 221.95 milyar doları gördü.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.34 artışla 11,991.97 dolara yükselerek 12,000 dolar sınırına ulaştı.