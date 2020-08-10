Bitcoin kritik sınırın hemen altında

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.34 artışla 11,991.97 dolara yükselerek 12,000 dolar sınırına ulaştı. Bitcoin'in piyasa hacmi 220 milyar doları aşarak 221.32 milyar dolara ulaştı. Bitcoin'in 12 bin doları aştığı 2 Ağustos Pazar günü toplam piyasa hacmi de 221.95 milyar doları gördü. Kripto para piyasalarında genel yükseliş eğiliminin de etkisiyle büyüyen toplam piyasa hacmi de 360 milyar doları da aşarak 364.6 milyar dolara yükseldi.



Kripto para piyasalarındaki son 24 saatlik işlemler sonucunda en büyük 100 birimin 37'si gerilerken, bunların 5 tanesi ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 6,293 kripto para biriminin işlem gördüğü 24,850 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 85.36 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacminin yüzde 60.7'sini Bitcoin oluşturuyordu.