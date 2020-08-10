Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’daki pandemi dönemindeki sağlıklı hamleleriyle öncü oldu!

    Dünyayı sarsan Coronavirüs kabusu, hiç kuşkusuz en fazla turizm sektörünü yaraladı. Açılışından bu yana başarılarıyla gündeme gelen ’daki , pandemi dönemindeki sağlıklı hamleleriyle de öncü oldu.

    Hijyende bir numara

    Dünyayı sarsan Coronavirüs kabusu, hiç kuşkusuz en fazla turizm sektörünü yaraladı. Ancak ülkemizdeki tesisler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın doğru adımlarıyla hasarı minimum düzeye indirmeyi başardı. 'nın şirin ilçesi Kemer'de açıldığı günden bu yana ziyaretçileri için sağladığı konfor ve avantajlarla öne çıkan DoubleTree by Hilton, Coronovirüs sonrasında aldığı tedbirlerle de dikkat çekti.

    DİKKATLİ PERSONEL VE MEKANLAR

    Yönetim Kurulu Başkanı Uğraş Hakan Hasançebi, "Misafirlerimizin sağlığı ve mutluluğu bizim için en büyük öncelik" diye konuştu. Genel Müdürü Tamer Önaldı ise tesiste hijyenik önlemlerle ilgili bilgi verirken, "Temizlik bizim için her zaman önemli bir konu. Biz otel olarak bundan taviz veremeyiz. Pandemi sonrası yeni bir hijyen prosedürü uygulamaya başladık. Hiltonlar'da hijyen artık büyük harflerle yazılıyor" dedi. Tüm temas yüzeylerinin kontrol altında olduğunun altını çizen Önaldı, "Temizlik önlemleri misafirimiz kapıdan girer girmez başlayacak. Kapı kolu, kumanda, lamba, sifon gibi noktalar için tüm önlemlerimizi aldık" ifadesini kullandı.

    ÖDÜLLÜ KALİTE
    All-Inclusive Retreat Europe Winner- World Luxury Hotel Awards 2018
    Luxury Gourmet Hotel Global Winner- World Luxury Hotel Awards 2018
    Certificate of Excellence- Tripadvisor 2018
    Gold Award-Otelpuan 2018-2019-2020
    Guest Review Award- Booking.com 2018
    Travellers' Choice- Tripadvisor 2020

    TÜM BAGAJLARA DEZENFEKSİYON

    Haberler Ekonomi Antalya’daki DoubleTree by Hilton Kemer pandemi dönemindeki sağlıklı hamleleriyle öncü oldu!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri