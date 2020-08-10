Dünyayı sarsan Coronavirüs kabusu, hiç kuşkusuz en fazla turizm sektörünü yaraladı. Ancak ülkemizdeki tesisler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın doğru adımlarıyla hasarı minimum düzeye indirmeyi başardı. Antalya'nın şirin ilçesi Kemer'de açıldığı günden bu yana ziyaretçileri için sağladığı konfor ve avantajlarla öne çıkan DoubleTree by Hilton, Coronovirüs sonrasında aldığı tedbirlerle de dikkat çekti.

DİKKATLİ PERSONEL VE MEKANLAR



Yönetim Kurulu Başkanı Uğraş Hakan Hasançebi, "Misafirlerimizin sağlığı ve mutluluğu bizim için en büyük öncelik" diye konuştu. DoubleTree by Hilton Kemer Genel Müdürü Tamer Önaldı ise tesiste hijyenik önlemlerle ilgili bilgi verirken, "Temizlik bizim için her zaman önemli bir konu. Biz otel olarak bundan taviz veremeyiz. Pandemi sonrası yeni bir hijyen prosedürü uygulamaya başladık. Hiltonlar'da hijyen artık büyük harflerle yazılıyor" dedi. Tüm temas yüzeylerinin kontrol altında olduğunun altını çizen Önaldı, "Temizlik önlemleri misafirimiz kapıdan girer girmez başlayacak. Kapı kolu, kumanda, lamba, sifon gibi noktalar için tüm önlemlerimizi aldık" ifadesini kullandı.

ÖDÜLLÜ KALİTE

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TÜM BAGAJLARA DEZENFEKSİYON

