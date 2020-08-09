KPSS tercihleri ile bekçi alımı tarihi ve genel şartları hakkında araştırmalar internette devam ediyor. 2020 bekçi alımları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel açıklamalar geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır. 2020 bekçi alımı ilanı binlerce aday tarafından bekleniyor. EGM tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Bekçi alımları Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde yapılıyor. Geçtiğimiz yıl 8 bin 242 bekçi alımı yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020'de bekçi sayısını 30 bine çıkaracağını açıklamıştı. Bekçi alımı ile ilgili güncel gelişmeler haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, bekçilik alımına ilişkin "Çarşı ve mahalle bekçilerimiz gece devriyelerinde vatandaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmiş, vatandaşımızın güvenini kazanmış, bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur. 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 bekçi alınacak." dedi.
Açıklamanın ardından binlerce aday 2020 bekçilik alımıyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Duyuruları bekleyen adaylar 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. 2020 bekçi alımına yönelik henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili detaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
BAKAN SOYLU'DAN BEKÇİ ALIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bakan Soylu, "Bekçiler, 1966'dan beri kimlik soruyor. Yönetmeliği var, soruyor ama polisin bir takım yaptıklarını yapamaz bekçi. Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz." dedi.
2 BİN KİŞİLİK YEDEK BEKÇİ ALIMI BEKLENİYOR!
Adayların, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve mahalle bekçilerinde yedek bekçi alımı kontenjanından alınması konusunda İçişleri Bakanlığından talepleri vardı. Bakan Soylu'nun bu konudaki açıklaması bekçi alımlarında yedek kontenjandan istihdam olmayacağı anlamına geldi. Daha önce yapılan açıklamalarda 2020 yılında 10.000 kişilik kontenjanı ayrılacağı ifade edilmişti. Bunların 8.000 kişisi başvurularının tamamlanıp istihdamı sağlandı. Kalan 2000 kontenjan için ne zaman alım yapılacağı merak konusu oldu.
BEKÇİ ALIMI 2020 ŞARTLARI NEDİR?
Bekçi alımı için gerekli şartlar ile ilgili maddeler ise şu şekilde yayınlandı;
MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.
MADDE 8 – (1) Adaylar;
a) T.C. kimlik numarasını,
b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,
ç) Mezuniyet bilgisini,
d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,
e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.
(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.
(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.
(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır."
BEKÇİ MAAŞLARI 2020 NE KADAR?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çarşı ve mahalle bekçilerinin ücretleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise, emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayin bedelinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 TL'dir." denildi.
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