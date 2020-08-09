Bakan rakamları açıkladı! Milyonlarca kişi konforlu bir bayram geçirdi

HAVAYOLUNDA 1 MİLYON 202 BİN 174 YOLCU

Bakan Karaismailoğlu bayram tatili süresinde havayolunda yapılan seyahat bilgilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bayramda 8 bin 121'i iç hat ve 4 bin 27'si dış hat olmak üzere toplamda, 12 bin 148 seferde, 814 bin 477'si iç hatlarda, 387 bin 697'si de dış hatlarda olmak üzere, toplamda 1 milyon 202 bin 174 yolcu taşındı. Özellikle turizm sezonu ile bayram tatilinin bir arada olması nedeniyle havayolu hatlarımızda sevindirici yoğunluk yaşandı."

OTOYOLLARDA 3 MİLYON 194 BİN 394 ARAÇ

Bayram öncesinde özellikle Kuzey Marmara Grubu otoyolları olmak üzere birçok yolu bayram için geçici olarak hizmete alarak, bayram gidiş ve dönüşlerdeki muhtemel trafik yoğunluğunu rahatlattıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-İstanbul otoyolumuzda 1 milyon 954 bin 516 araç trafiği tespit edildi. Bunun yanında İstanbul-İzmir Osmangazi Köprüsü ile birlikte dört kesiminin toplamından 926 bin 102 araç geçti. Kuzey Marmara Otoyolunun 4 ayrı kesiminde kaydedilen araç sayısı 313 bin 776 olduğu görüldü. Tüm otoyollarımızda bayram süresince geçen araç sayısının toplamı 3 milyon 194 bin 394 olarak belirlendi." dedi.



Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız bu şekilde daha güvenli ve konforlu seyahat etme imkanı buldu. Sevdiklerine giderken rahat ve güvende olan vatandaşlarımız, bayram sonunda yuvalarına rahat bir şekilde kavuşmanın huzurunu yaşadı" dedi.