1000 TL yardım başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde sosyal yardım başvurusu gerçekleştirilebiliyor. 1000 TL yardım başvurusu sonucu sorgulama ve başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti. Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.