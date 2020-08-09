1000 TL yardım başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde sosyal yardım başvurusu gerçekleştirilebiliyor. 1000 TL yardım başvurusu sonucu sorgulama ve başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti. Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.
BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI
#BizBizeYeterizTürkiyem kampanyamızda toplanan 2 Milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL ulaştırdık.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 1, 2020
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 3️⃣0️⃣ Milyar TL'ye yaklaştık. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/Xj16UfVuTG
Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar liraya yaklaştık." ifadelerine yer verdi.
E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU
Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenlerin başvuruları şu anda değerlendiriliyor. Yakın bir süre sonra açıklanması beklenen bin liralık yardım ödemelerinin sonuçları aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI HANGİ GÜN YAPILIYOR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar