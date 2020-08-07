Limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması şartı kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığının "Limon İhracatına İlişkin Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması uygulamasına son verildi.



NİSAN AYINDA İZNE BAĞLANMIŞTI

Yürürlükten kaldırılan tebliğle nisan ayında limonun ihracatına 31 Ağustos 2020'ye kadar kısıtlama getirilmiş ve ihracat Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlanmıştı.