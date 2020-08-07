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    • 07.08.2020 08:32
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    Son dakika: Limon ında ön izin şartı kaldırıldı

    Son dakika haberine göre, Limon ında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması şartı kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan tebliğle nisan ayında limonun ihracatına 31 Ağustos 2020'ye kadar kısıtlama getirilmiş ve ihracat Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlanmıştı.

    Limon ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

    Limon ında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması şartı kaldırıldı.

    Ticaret Bakanlığının "Limon İhracatına İlişkin Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"i 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması uygulamasına son verildi.


    NİSAN AYINDA İZNE BAĞLANMIŞTI
    Yürürlükten kaldırılan tebliğle nisan ayında limonun ihracatına 31 Ağustos 2020'ye kadar kısıtlama getirilmiş ve ihracat Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlanmıştı.


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