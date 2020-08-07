

İKİ İŞTE ÇALIŞANLAR ŞANSLI

Sosyal güvenlik mevzuatımızda bir kişinin aynı anda iki farklı işyerinde sigortalı olarak çalışmasında bir sakınca bulunmuyor. Böylece hem prime esas kazançları yani SGK'ya bildirilen brüt maaş miktarları artıyor, hem de ileride alacakları emekli maaşı yükseliyor. Prime esas kazanç dediğimiz yani SGK'ya bildirilen brüt maaşımızın bir üst sınırı bulunuyor. Alt sınır olan brüt asgari ücretin (bu yıl için 2.943TL) 7,5 katı (bu yıl için 22.072 TL) tavanı oluşturuyor. Bu rakamdan daha yüksek kazanç bildirilemiyor ve prim ödenemiyor.

Dolayısıyla bunu aşan kazançlar için geri iade imkanı doğuyor. Burada tek bir işte çalışıp 22.072 TL'den daha yüksek brüt maaş alanlarla birlikte iki işte alıp tavan kazancı aşanlar fazla ödenen primleri geri alabiliyor. SGK, aldığı uzun vadeli sigorta primlerinin, yaşlılık aylığı bağlayamadığı kısmını geri iade ediyor.

Bu durumda olanlar SGK'ya müracaat ettiklerinde tavanı aşan kısımdaki sigortalı hissesini geri alabiliyor. Bu paraların geri alınabilmesi için mutlaka yazılı müracaat etmek gerekiyor. Böylece sizin için hesap yapılıp ortaya çıkan rakam geri ödeniyor. Faiz işletilmediği için ne kadar erken davranılırsa kayıp o kadar az olacaktır.