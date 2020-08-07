TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Tamamlayıcı emeklilik sistemine katılacak olan birey, 60 yaşına geldiği dönemde emekli olmaya resmi olarak hak kazanmaktadır. Bununla beraber kişiler, toplamda biriken birikimlerinin %25'ini defaten ödeme olarak yapma hakkına sahip olacak. Toplanan birikim emeklilik döneminde kişilere ek ilave olarak ay, ay ödenecek. Emekliliğe hak kazanacak olan kişiler, kişisel hesaplarında bulunan birikimleri düzenli bir şekilde alacak. Bu sistem içerisinde ortalama yirmi beş yıl çalışan kişiler, sistemde sürekli olmalarına göre ortalama 566 Türk Lirası ek ilave maaş alma hakkına sahip olacak. Bununla beraber kişiler bireysel olarak da bu sisteme kendileri için katkıda bulunma haklarına sahipler.

Milliyet'in haberine göre kişiler, kişisel banka fon hesabına para biriktirerek veya TES sigorta hesabına bu tutarı aktararak maaşlarını yükseltebilirler. Kişiler yeni sistemde eski sigorta sistemine bağlı olarak çalışarak yaşlarına ve prim günlerine göre rahat bir şekilde emekli olma haklarına sahip olacaklar. Tamamlayıcı emeklilik sistemine geçmek isteyen kişiler ise belirli bir miktar, birikim yaparak emeklilik ücretlerini yükseltebilirler ve bütçelerini arttırabilirler.