Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile birlikte, emeklilik sistemi baştan sona değişecek. 2022'de uygulamaya konulması planlanan bu sistem ile birlikte, kişilere tamamen farklı bir emeklilik sistemi sunulacak. Bu sistem içerisinde kıdem hakları, eski haliyle korunacak. Bununla beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı dört farklı konu üzerinden bu yasa sistemini hazırlıyor. Milliyet'in haberine göre kişiler, kişisel banka fon hesabına para biriktirerek veya TES sigorta hesabına bu tutarı aktararak maaşlarını yükseltebilirler. Kişiler yeni sistemde eski sigorta sistemine bağlı olarak çalışarak yaşlarına ve prim günlerine göre rahat bir şekilde emekli olma haklarına sahip olacaklar. Tamamlayıcı emeklilik sistemine geçmek isteyen kişiler ise belirli bir miktar, birikim yaparak emeklilik ücretlerini yükseltebilirler ve bütçelerini arttırabilirler.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?
Tamamlayıcı emeklilik sistemine katılacak olan birey, 60 yaşına geldiği dönemde emekli olmaya resmi olarak hak kazanmaktadır. Bununla beraber kişiler, toplamda biriken birikimlerinin %25'ini defaten ödeme olarak yapma hakkına sahip olacak. Toplanan birikim emeklilik döneminde kişilere ek ilave olarak ay, ay ödenecek. Emekliliğe hak kazanacak olan kişiler, kişisel hesaplarında bulunan birikimleri düzenli bir şekilde alacak. Bu sistem içerisinde ortalama yirmi beş yıl çalışan kişiler, sistemde sürekli olmalarına göre ortalama 566 Türk Lirası ek ilave maaş alma hakkına sahip olacak. Bununla beraber kişiler bireysel olarak da bu sisteme kendileri için katkıda bulunma haklarına sahipler.
Milliyet'in haberine göre kişiler, kişisel banka fon hesabına para biriktirerek veya TES sigorta hesabına bu tutarı aktararak maaşlarını yükseltebilirler. Kişiler yeni sistemde eski sigorta sistemine bağlı olarak çalışarak yaşlarına ve prim günlerine göre rahat bir şekilde emekli olma haklarına sahip olacaklar. Tamamlayıcı emeklilik sistemine geçmek isteyen kişiler ise belirli bir miktar, birikim yaparak emeklilik ücretlerini yükseltebilirler ve bütçelerini arttırabilirler.
YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Kişilerin standart aldığı, kıdem tazminatı normal otuz iş günü üzerinden hesaplanarak kişilere verilmektedir. Yeni sistem içerisinde düzenlenen duruma göre ise kişiler otuz iş günü hak ettiği kıdem tazminatının ortalama 19 gününü standart kıdem tazminatı sisteminden alacak. Kalan 11 günlük kıdem tazminatı tutarı ise kişi adına açılmış özel Kıdem Tazminatı Fonu'nda tutulacak.
Bu sistem içerisinde kişiler 5.33 oranında eski kıdem tazminatı haklarına göre alım yapacak. Bu tutarın yüzde üçlük kısmı ise işveren tarafından çalışanın hesabına bireysel olarak aktarılacak. Bununla beraber kişiler 5.33 olarak toplamda on dokuz günlük tazminatını standart olarak alabilecek. Geriye kalan %3'lük tutar ise kişilerin adına ayrı bir fon hesabında eklenecek. Bu sayede kişiler herhangi bir şekilde hak kaybı yaşamadan rahat bir şekilde kıdem tazminatı almış olacak ve fon üzerinden gelecek olan kıdem tazminatı sayesinde standart hakkından daha fazlasını elde edebilecek.
EVLENME DURUMUNDA KİŞİLER FONDAN ALABİLECEK
Çalışanlar belirli durumlar içerisinde Kıdem Tazminat Fonu içerisinden ücretlerini alabilecek. Bu durumlar evlilik, ev alımı, sağlık ve benzeri münferit olaylar üzerinden gerçekleştirilecek.
Ağır bir hastalık durumunda kişiler ücretlerini 60 yaşından önce alabilir veya ilk defa ev alımında bulunacak kişiler tek seferlik olarak evlerinin belirli bir ücretini bu fon üzerinden alabilecekler. Bu tarz bir durum için başvuruda bulunulması durumunda, kişiler kısa bir süre içerisinde kişisel banka hesaplarına bu parayı talep etme isteminde bulunabilecekler.