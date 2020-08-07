Ev almadan, evlenmeden önce devlet geri ödemesiz 68.000 lira hibe para desteği ödemesi yapacak! İşte devlet desteği şartları

Konut hesabı ve çeyiz hesabı ile devlet evlenmeden ve ev almadan önce para biriktiren kişilere 68 bin lira hibe para desteği vermeye devam ediyor. İlk defa ev alacaklara devlet desteği 2020 yılında yeniden değerleme oranı ile yükseltilirken evleneceklere devlet katkısı desteği de yine arttı. Yapılan yeni düzenlemeler ile 2020 yılında ilk defa ev alana devletten destek ve evleneceklere çeyiz desteği ödemesi toplamı 68 bin liraya ulaştı. Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alacaklar. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor..
ÇEYİZ HESABI VE KONUT HESABI NEDİR, NASIL AÇILIR?
Bankalar tarafından açılan devlet destekli tasarruf hesaplarıdır.
Devlet bankaları başta olmak üzere Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası Yapı Kredi Bankası ve Finanbank başta olmak üzere çok sayıda banka tarafından açılmakta olup kişinin kimlik belgesi ile beraber bankaya başvuruda bulunması yeterlidir.
EVLENECEK GENÇ ÇİFTLERE DEVLET DESTEĞİ 2020 MÜJDESİ! ÇEYİZ DESTEĞİ 22 BİN LİRA OLDU!
Evlenmek için para biriktiren çiftler 3 sene boyunca düzenli olarak para birikimi yapmaları durumunda 11 bin liraya kadar devlet teşviki alırken eşlerin her birinin ayrı hesaplar açarak para biriktirmeleri durumunda alacakları para tutarı 22 bin liraya yükseliyor.
Devletin evlenmek isteyen çiftlerin tasarruf etmelerini sağlamak amacı ile başlattığı konut hesabı için devlet desteği rakamı yükseldi. Açıklanan rakamlara göre;
Devlet Destekli Çeyiz Hesabı 36-47 Ay Para Biriktirenler İçin Devlet Katkısı Oranı % 20 Azami Katkı Tutarı 7.967,70 Lira
Devlet Destekli Çeyiz Hesabı 48-59 Ay Para Biriktirenler İçin Devlet Katkısı Oranı % 22 Azami Katkı Tutarı 9.193,50 Lira
Devlet Destekli Çeyiz Hesabı 60 Ay ve Üzeri Para Biriktirenler İçin Devlet Katkısı Oranı % 25 Azami Katkı Tutarı 11.032,20 Lira oldu.
DEVLETTEN HİBE NASIL ALINIR?
Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.
-36 – 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran %15 olurken; azami katkı tutarı 24 bin 741 TL olacak.
-48 – 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran %18 olarak belirlenirken; azami katkı tutarı ise 26 bin 645 TL olacak. -60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktirenlere devletin katkı sağlayacağı oran %25; azami katkı tutarı da 28 bin 548 TL olacak.
Eğer evlenecek olan çiftlerin bu hesabı ortak açması durumu olursa da, devlet desteği 57 bin TL'ye kadar çıkacak.
İLK KEZ EV ALACAKLARA DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?
Devlet destekli hibeden faydalanmanın ilk şartı bankaya şahsen başvuru yapılması. Konut hesabı için herhangi bir bankaya başvurulabiliyor. Konut hesabı açan vatandaşlar isterlerse paralarını faize koyabilecekler.
DEVLET DESTEKLİ GERİ ÖDEMESİZ HİBE SAĞLAYAN KONUT HESABI NASIL İŞLEYECEK?
Devlet desteği ile hibe almak için konut hesabı açan kişiler, birikim yaptıkları bankalarda paralarını faize koyabilecekler mi? Devlet destekli konut hesabında üzenli ödeme şartı olacak mı? Konut hesabına toplu ödemeler yapılır mı? Konut hesabı açan kişiler dilerse paralarını faize koyabilecekler. Kampanya şartlarından birisi de düzenli ödeme talimatı olacak. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik amaçlı düzenli ödeme istenecek. Yukarıda belirlediğimiz şartlara göre devlet destekli geri ödemesiz parayla konut hesabı açan kişilerin arasında en az 36 aylık hesabı olanlara, geri ödemesiz para desteği sağlanacak. Paranın beklediği aylara göre de bu oran artırılacak. Bu programla gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilecek.
Geri Ödemesiz Devlet Destekli Hibe Sağlayan Hesap Nasıl İşlem Görecektir?
Geri Ödemesiz Devlet Destekli Hibe Sağlayan Hesap Nasıl İşlem Görecektir? Devlet desteği ile hibe ödemesi alarak konut almak isteyen vatandaşlar;
Birikim yaptıkları bankalarda paralarını faize koyabileceklerdir.
Düzenlenen kampanya şartlarının en önemli maddesi de düzenli ödeme talimatı olmaktadır.
Açılan hesap tek seferde toplu para yatırılmasından ziyade daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik amaçlı düzenli ödeme istenecektir.
Yukarıda belirtilen şartlara göre devlet destekli geri ödemesiz para ile konut hesabı açan kişilerin arasından en az 36 aylık hesabı olanlara, geri ödemesiz para desteği sağlanacaktır.
Paranın beklediği ay sayısına göre belirtilen meblağ oranı artırılacaktır.
Belirtilen program çerçevesinde gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilecektir.