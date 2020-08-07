Dolar ve euro kurlarındaki son durum kapanış saatlerinde merakla sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,2910 liradan, avro 8,6370 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,6360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6370 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2940 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6360 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru bugün kaç TL? İşte 7 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?