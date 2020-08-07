Altın fiyatlarındaki hareketli seyir devam ediyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.124,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,83 düşüşle 471,00 liradan işlem gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, 14-18 ayar, tam ve yarım altın fiyatı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın Fiyatları Alış Satış

14 Ayar Altın 268,61 311,78 %-2.40

18 Ayar Altın 354,61 355,12 %-3.88