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    • Ekonomi
    • 07.08.2020 10:54
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    • 07.08.2020 10:54
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    Bakan duyurdu! O ödemeler bugün başladı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , koronavirüs salgını sürecinde başlatılan 'nin devam ettiğini belirterek, "Temmuz ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı." dedi.

    Bakan duyurdu! O ödemeler bugün başladı

    COVID-19 salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteği'ne devam ediyor.

    Bakan Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün itibaren yapılmaya başlandığını belirterek, şunları kaydetti:
    "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini bugünden itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."
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