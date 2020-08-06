Ücretsiz izin parası sorgula! Ücretsiz izin ödemeleri başladı mı? Ücretsiz izin desteği yattı mı?

Ücretsiz izin ödemeleri başladı mı? Ücretsiz izin desteği yattı mı? Ücretsiz izin parası sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Pandemi döneminde binlerce işçi ücretsiz izne çıkarılmıştı. Ancak bu işçilere devlet tarafından destek sağlanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de ağustos sonuna kadar uzatıldı. Peki, ücretsiz izin ödemeleri başladı mı?

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ YATTI MI?

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarından itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."