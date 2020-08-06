Gaziantep'in Şehitkamil ve İslahiye ilçelerinde bulunan 26 konut, Kocaeli Gebze'de 16 konut, Balıkesir merkezde 2 adet iş yeri, Balya, Bigadiç ve İvrindi'de 18 konut, Bursa İznik, Orhaneli ve Osmangazi'de 10 konut, İzmir Kınık, Tire ve Torbalı'da 15 konut, Denizli Babadağ'da 9 konut, Çardak'ta 5 iş yeri, Konya Ereğli'de 8 konut, Meram ve Sarayönü'nde 3 işyeri, Bitlis merkezde 13 işyeri, Trabzon Akçaabat'ta 2 konut, Araklı ve Ortahisar'da 9 işyeri açık artırma ile satışa sunuluyor.