Emekli olmak her çalışanın en büyük hayallerinden biri. Emekli olmak için prim gün sayısı, çalışma yılı ve emeklilik yaşı gibi şartları sağlamak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda da emekli olabilirsiniz. 1800, 3600 ve 4500 prim gününün tamamlanması ile birlikte emekli olunabilir. Peki ne zaman emekli olurum? Çalışan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarını her gün internetten sorguluyor. SGK'nın internet sayfasında bulunan 'Emekli Maaşı Hesaplama' robotuyla emeklilik maaşları öncesinden tahmin edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri için uygulama formunu doldurması gerekecektir.
EMEKLİ YAŞI 65'E ÇIKIYOR
Gelelim, 4/a'lı olarak çalışan, yani işçi statüsünde çalışan kadınların ne zaman emekli olacaklarına. Kadınların emekliliği; 9 Eylül 1999 öncesi işe girenlere, 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 arası işe girenlere ve 1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlere göre değişiyor. Yani 9 Eylül 1999 öncesi işe giren kadın çalışanlar, 5000 gün ila 5975 gün arasında değişen prim ödeme gün sayısına ve 38 ila 56 arasında değişen yaşa göre emekli oluyor. 9 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar ise 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. 2036 yılından sonra da kademeleri olarak yaş artıyor, 65'e kadar çıkıyor.
EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM
SGK'nın internet sayfasında bulunan 'Emekli Maaşı Hesaplama' robotuyla emeklilik maaşları öncesinden tahmin edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri için uygulama formunu doldurması gerekecektir. TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerin talep edildiği bu formu eksiksiz dolduran vatandaşlar, emeklilikte ne kadar maaş alabileceklerini hesaplayabilirler.
EMEKLİ OLMAK İÇİN BU KOŞULLARA DİKKAT!
Önce, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı nedir; emeklilik için gerekli şart ve koşullar nelerdir? Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye denir. Bu süre içinde SGK'ya, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme gün sayısı denir. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş denir. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılır.
Emeklilik için de üç koşul gerekiyor. Birincisi, belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor. İkincisi, belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması. Üçüncüsü, yaş ki, emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor. Emekli olunup, emekli aylığı bağlanabilmesi için bu üç şartın hepsinin yerine getirilmiş olması gerekiyor.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM HESAPLAMA
Bu sayfada kişilerin emeklilik yaşı hesaplama yapabilmek adına ilk olarak formu doldurması istenir. Formun doldurulması sırasında kişilerin sigorta bilgilerini girmesi gerekir. Bilgilerin girilmesi sonrasında ise sistem tarafından hesaplamalar yapılarak sonuç ekranda yayınlanır. Yayınlanan bilgilerde yaş bilgisi de yer aldığından dolayı kişiler tek bir uygulama ile hem emeklilik yaşı hesaplama hem de emeklilik sorgulama yapmaktadır. Ne zaman emekli olurum uygulamasında yapılan emeklilik yaşı hesaplama işlemlerinin örnek bir sonuç sayfası şöyledir;
Sonuç sayfasında görüldüğü gibi kişilerin hangi tarihte emekli olacağı hesaplandığından dolayı kişilerin kaç yıl sonra ve kaç yaşında emekli olacağı da öğrenilir. Bu konuda bilgi almak isteyenlerin benzer adımları takip etmesi yeterlidir. Esgm-sgk sayfasında yer alan emeklilik yaşı hesaplama yazısında sorgulamada güncel sigorta bilgilerin girilmesi gerektiği ifade edilir.
Kişilerin emeklilik yaşı hesaplama için doğru sonuçları alabilmesi adına güncel sigorta bilgilerini kullanması zorunludur. Sigorta bilgilerini bilmeyen ya da güncel sigorta bilgilerini öğrenmek isteyenler e devlet üzerinden sigorta dökümü alınmalıdır. Döküm alındıktan sonra sigorta bilgileri öğrenilerek, emeklilik yaşı hesaplama için forma bilgiler girilebilir. Tüm hizmetler ücretsiz odluğundan çok kısa süre içerisinde işlemler tamamlanabilir.
10 YIL ÇALIŞANA EMEKLİLİK VE TAZMİNAT!
Sosyal güvenlik mevzuatımızda eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4A'lı çalışanlar için önemli bir sayı var. O da; 3.600. Yani 10 yıllık bir süreyi ifade ediyor. 10 yıl yani 3.600 gün çalışanlar için hem tazminat hem de emeklilik hakkı bulunuyor. Ancak bu iki avantajdan da yararlanmak için öncelikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor. Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olduysanız ve 3.600 gün primi tamamladıysanız, ya da tamamlama imkanınız varsa burada anlatacaklarımız sizi ilgilendiriyor demektir
SGK'DAN YAZI ALMAK GEREKİYOR
Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda kıdem tazminatı almanın yolları düzenlenmiş durumda. Öncelikle son işyerinde en az 1 yıllık kıdeminizin, yani çalışmışlığınızın olması gerekiyor. Yine yasalarımız bazı istisnalar dışında kendi isteği ile ayrılan yani istifa eden çalışanların tazminat alamayacağını söylüyor. İşte bu noktada sihirli rakam 3.600 devreye giriyor. Yukarıda söylediğimiz gibi eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız son işyerinde bir yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor. Tabi 15 yıllık sigortalılık süresini (Bu zaman çoktan doldu) ve 10 yıllık primi yani 3.600 günü de doldurmuş olmanız lazım. Bu çalışanlar SGK'dan 15 yıl ve 3 bin 600 günü doldurduklarına dair yazı aldıklarında işyerlerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabiliyorlar. Tabi o işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmak gerektiğini tekrar hatırlatalım. Bu arada istifa yazınıza 15 yıl 3.600 günü doldurduğunuz gerekçesiyle ayrılmak istediğinizi ve aldığınız yazıyı eklemeyi de unutmayın.
3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
• 4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan kişilerin 3600 günden emekli olması söz konusu değildir.
• 3600 prim günü ödemesinin SGK'ya yapılmış olması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması şarttır. Bu iki şart 09.09.1999- 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.
• Prim süresi ve prim ödemelerinin ek olarak yaş şartlarının yerine getirilmesi lazımdır.
• 9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlardan 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında; kadınlar sigortalılar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
• 9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlar arasında yer almasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar 3600 prim günü ödemesini doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli maaşlarını alabilirler.
TAMAMLAMA TARİHİ -- ERKEK YAŞ -- KADIN YAŞ
24.05.2002-23.05.2005 --- 56 --- 52
24.05.2005-23.05.2008 --- 57 --- 54
24.05.2008-23.05.2011 --- 58 --- 56
24.05.2011-23.05.2014 --- 59 --- 58
24.05.2014 sonrası --- 60 --- 58
Not: 15 yıl 3.600 gün ve erkeklerde 55, kadınlarda 50 yaşın hangisi en son tamamlanıyorsa o tarihe bakılacak.