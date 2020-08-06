Rollic Games sahibi kimdir? Rollic Games kaça satıldı?

Elindeki oyun portföyünü şirketleri satın alarak genişletmeye devam eden Zynga, Rollic satışı ile ilgili bir açıklamada bulundu. Zynga İcra Kurulu Başkanı Frank Gibeau; hypercusual türü oyunların, mobil cihazlarda en hızlı büyüyen oyunlar olduğunu belirtti. Gibeau, ayrıca şirket satın almanın yeni kullanıcılar kazanmak adına harika bir yol olduğunu vurguladı.

ABD'li firmanın bir diğer Türkiye satın alımı da böylece gerçekleşmiş oldu. Aslında Zynga sadece Türk şirketlerini değil, dünya çapında kullanıcı kitlesi edinmeyi başaran diğer gözde mobil oyun şirketlerini de bünyesine katmaya devam ediyor. Şirket, daha önce Small Giant Games'i 560 milyon dolar, NaturalMotion'u da 527 milyon dolara satın almıştı.

ROLLİC GAMES SAHİBİ KİMDİR?

Burak Vardal tarafından kurulan Rollic Games ABD'li, firma Zynga tarafından satın alındı. Rollic'in birçok oyununun Amerika en çok satanlar arasında yer aldığı biliniyordu. Rollic'in sahibi olduğu bazı oyunlar şöyle: