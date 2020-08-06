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    • Ekonomi
    • 06.08.2020 12:38
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    • 06.08.2020 12:38
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    sahibi kimdir? ?

    sahibi kimdir? Türk oyun firması Rollic Games’in 168 milyon dolara ABD'li oyun devi Zynga’ya satıldığı öğrenildi. Ünlü oyun firması Zynga daha önce 1.8 milyar dolara Peak Games’i satın almıştı. Rollic'in yüzde 80 hissesi 168 milyon dolar karşılığında satın alındı. Peki, kimdir?

    Rollic Games sahibi kimdir? Rollic Games kaça satıldı?

    Rollic Games sahibi kimdir? Rollic Games sahibi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. ABD oyun devi Zynga'nın yerli oyun firması Rollic Games'i satın aldığı belirtildi. Oyun dünyasında gündem olan haberin ardından Rollic Games sahibi araştırılmaya başlandı.

    ROLLİC GAMES KAÇA SATILDI?

    Reuters tarafından aktarılan satış anlaşmasınn detaylarına göre "G Knots 3D" ve "Tangle Master 3D" gibi "hypercusual" türündeki mobil oyunlarıyla bilinen Rollic; ilk etapta %80 oranında Zynga'ya devredildi. Anlaşma gereği, şirketin kalan %20'lik bölümü ise önümüzdeki 3 yıl içerisinde aşama aşama Zynga bünyesine geçirilecek ve böylece satış tamamlanmış olacak.

    Elindeki oyun portföyünü şirketleri satın alarak genişletmeye devam eden Zynga, Rollic satışı ile ilgili bir açıklamada bulundu. Zynga İcra Kurulu Başkanı Frank Gibeau; hypercusual türü oyunların, mobil cihazlarda en hızlı büyüyen oyunlar olduğunu belirtti. Gibeau, ayrıca şirket satın almanın yeni kullanıcılar kazanmak adına harika bir yol olduğunu vurguladı.

    ABD'li firmanın bir diğer Türkiye satın alımı da böylece gerçekleşmiş oldu. Aslında Zynga sadece Türk şirketlerini değil, dünya çapında kullanıcı kitlesi edinmeyi başaran diğer gözde mobil oyun şirketlerini de bünyesine katmaya devam ediyor. Şirket, daha önce Small Giant Games'i 560 milyon dolar, NaturalMotion'u da 527 milyon dolara satın almıştı.

    ROLLİC GAMES SAHİBİ KİMDİR?

    Burak Vardal tarafından kurulan Rollic Games ABD'li, firma Zynga tarafından satın alındı. Rollic'in birçok oyununun Amerika en çok satanlar arasında yer aldığı biliniyordu. Rollic'in sahibi olduğu bazı oyunlar şöyle:

    Money Maker 3D

    Fast DriverGold Rush 3D!

    Tangle Master 3D

    Repair Master 3D

    Gun Gang

    Baseball Heroes

    Go Knots 3D

    Car Restoration 3D

    Touchdrawn

    Wheel Smash

    Wood Shop

    Flipper Dunk

    Color Circles 3D

    Pick My Stuff

    Overloaded!

    Water Shooty

    Picker 3D

    Zero21 Solitaire

    Pixel Shot 3D

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