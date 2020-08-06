Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından paylaşılan bilgiye göre, 700 daimi işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapmayı düşünenler başvuruya dair tüm bilgileri incelemek istiyor. Bu kapsamda çok araştırılan sorular arasında Orman Genel Müdürlüğü hangi alanlara işçi alımı yapacak sorusu bulunuyor. Peki, OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte o sorunun yanıtı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HANGİ ALANLARA İŞÇİ ALIMI YAPACAK?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacaktır.