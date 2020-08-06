Bitcoin tırmanışa devam ediyor

Cointelegraph Piyasalar analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin'de 10,800 doların destek olarak tutunmasının önemli olduğunu söyledi ve "Eğer bu desteği kaybedersek, muhtemelen CME makası da olan 10 bin dolar hedef olacaktır" dedi. Cointelegraph'a konuşan altın yatırımcısı Peter Schiff, "Altın 8 haftadır aralıksız yükseldi ve en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi. Gümüş de 8 haftadır yükselişte ve Nisan 2013'ten beri en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi" dedi. Analist Mati Greenspan de, "İnsanlar ivmeyi yakalamaya çalışıyor. Kripto piyasası, küçük bir borsa evreni gibi" dedi. Ödeme şirketi Abra'nın CEO'su Bill Barhydt, kripto paraya olan tüketici ilgisinin kesinlikle değiştiğini savundu.