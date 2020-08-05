Ücretsiz izin desteği ne zaman yatar? Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? Ağustos ayına ait ücretsiz izin ödemelerinin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk haziran ayı ödemeleri ile ilgili açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de ağustos sonuna kadar uzatıldı.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Ücretsiz izin ödemeler, her ayın 8'inde yapılıyor. Ağustos ayı ödemelerinin erkene alınması ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.