Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.08.2020 09:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.08.2020 09:39
    ABONE OL

    Son dakika: ün varili 44,45 dolar | 5 Ağustos 2020 Brent fiyatları

    ün varili, uluslararası piyasalarda bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 44,45 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ham ün varili 41,73 dolardan alıcı buldu.

    Brent petrol ne kadar?

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,45 dolardan işlem görüyor.

    Dün 43,34 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 44,45 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,73 dolardan alıcı buldu.

    Dünya genelinde yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının, küresel ekonomik büyüme ve ABD'deki akaryakıt talebindeki artış beklentilerini olumsuz etkilemesi, ham petrol fiyatları üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor.

    Ayrıca ABD'nin ham petrol stoklarındaki sert düşüşler, fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi destekliyor.

    Brent petrolde teknik olarak 44,50 ile 44,55 dolar aralığının direnç, 44,35 ile 44,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Brent petrolün varili 44,45 dolar | 5 Ağustos 2020 Brent petrol fiyatları
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri