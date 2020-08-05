Ayrıca ABD'nin ham petrol stoklarındaki sert düşüşler, fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 44,50 ile 44,55 dolar aralığının direnç, 44,35 ile 44,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.