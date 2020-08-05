Malulen emeklilik nedir? Malulen emeklilik şartları nelerdir?

- 4A (SSK) kapsamında çalışan kişinin işten ayrılması gerekir.

- 4B (BAĞ-KUR) kapsamında çalışan kişi, ticari faaliyetlerine son vermiş olmalıdır. Bununla birlikte 4B (BAĞ-KUR) kapsamında çalışan kişinin hiç bir prim borcu da bulunmamalıdır.

- 4C (EMEKLİ SANDIĞI)'na bağlı olarak çalışanların ise görevlerinden ayrılmaları gerekir.

Tüm yukarıda belirtilen şartları sağlayan kişiler, malulen emeklilik şartlarını yerine getirerek malulen emekli olabilir ve malulen emekliliğin sunduğu tüm haklardan istifade edebilirler.

MALULEN EMEKLİLİĞE SEBEP HASTALIKLAR



Şizofreni ve alt tipleri Şizoafektif bozukluk Sanrısal bozukluklar Atipik veya başka türlü sınıflandırılamayan psikozlar Progresyon gösteren ve çalışma imkânı vermeyen bipolar bozukluk Beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları (organik kişilik ve davranış bozukluğu, frontal lob sendromu, vb.)