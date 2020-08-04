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    • Ekonomi
    • 04.08.2020 13:28
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    • 04.08.2020 13:28
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    Ünlü mağazasından 'pes' dedirten dolandırıcılık!

    üzerinden sattığı ürünleri göndermeyen, ancak ödemesini alan Bilişim binlerce kişiyi mağdur etti. Firma konkordato ilan etmesine rağmen hala internet üzerinden satışa devam ediyor. 2018 yılı öncesinde güvenilir bir şekilde yapılabilen , Türk asıllı Alman yatırımcı tarafından satın alındıktan sonra her geçen gün geriye gitmeye başladı.

    Ünlü alışveriş mağazasından 'pes' dedirten dolandırıcılık!

    Öncelikle ürün tedarikinde sıkıntı yaşayan Bilişim, parasını aldığı ürünleri gönderememeye başladı. Bazı müşteriler ise aylar geçen sürecin ardından ürünlerini aldı. Ürün alamayan ancak paralarını kaptıran müşterilerin bazıları da, uzun süren sürecin ardından firmanın merkezine giderek paralarını almaya çalıştı.

    HALA İNTERNET SİTESİ AKTİF

    'ın firmayı almasının ardından yaşanan süreçler sonunda firma geçtiğimiz hafta konkordato ilan etti. Binlerce kişiyi mağdur eden , hala sitesi üzerinden dolandırıcılık yapmaya devam ediyor. Binlerce kişinin parasını ödememesi rağmen firma, hesap numaralarını vererek para toplamaya da devam ediyor.

    Milyonlarca lira parayı alıp, ürün göndermemesine rağmen firmanın hala satış yapması, akıllarda soru işareti bıraktı. İstanbul Bilişim'den hayali ürünlerin ini yapan vatandaşlar, yetkililerden bu hususta denetimlerin daha sıkı olmasını istedi.

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