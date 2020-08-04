Ağustos ayı kira zammının ne kadar olacağı tüm ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Kira sözleşmesi Ağustos ayında yenilenecek olan kiracılara ne kadar zam yapılacağı TÜİK tarafından açıklanacak. Temmuz ayında; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı, Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %6,17, aylık %0,69 arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI
Ağustos kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.
AĞUSTOS 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Zam oranı: yüzde 11,51
Zam bedeli: 115 lira
Zamlı kira bedeli: 1.115 lira
TEMMUZ 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı, Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %6,17, aylık %0,69 arttı.
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşti.
Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,74 artış gösterdi.
TEMMUZ KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Zam oranı: yüzde 12.62
Zam bedeli: 126 lira
Zamlı kira bedeli: 1.126 lira
TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI İŞYERİ VE KONUT İÇİN ZAM 2020 HESAPLAMA
Kirası 500 TL Olanlar İçin Temmuz 2020 Kira Artışı Zam Oranı 59.40 Lira
Kirası 750 TL Olanlar İçin Temmuz 2020 Kira Artışı Zam Oranı 89,10 Lira
Kirası 1.000 TL Olanlar İçin Temmuz 2020 Kira Artışı Zam Oranı 118,80 Lira
Kirası 1.250 TL Olanlar İçin Temmuz 2020 Kira Artışı Zam Oranı 148,50 Lira
Kirası 1.500 TL Olanlar İçin Temmuz 2020 Kira Artışı Zam Oranı 178,20 Lira
Kirası 1.750 TL Olanlar İçin Temmuz 2020 Kira Artışı Zam Oranı 207,90 Lira
Kirası 2.000 TL Olanlar İçin Temmuz 2020 Kira Artışı Zam Oranı 237,60 Lira
Kirası 2.500 TL Olanlar İçin Temmuz 2020 Kira Artışı Zam Oranı 297 Lira
Kirası 3.000 TL Olanlar İçin Temmuz 2020 Kira Artışı Zam Oranı 356,40 Lira
KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.