Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.08.2020 09:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2020 09:21
    ABONE OL

    fiyatı güne düşüşle başladı |

    Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde 20 doların altına kadar gerileyen ün varil fiyatı, salgında iyimser tablonun ardından hızla toparlanarak 40 doların üzerine çıkmıştı. Petrol fiyatları bugüne de 43,76 dolardan başladı.

    Brent petrol fiyatı güne düşüşle başladı

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 43,76 dolardan işlem görüyor.

    Dün 44,46 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 43,76 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,67 dolardan alıcı buldu.

    Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkilerken, ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

    Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 18 milyonu aşarken, can kaybı 700 bine yaklaştı. ABD 4,7 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Brezilya yaklaşık 2,7 milyon vaka sayısıyla ikinci ve Hindistan 1,8 milyon vaka sayısıyla üçüncü durumda bulunuyor.

    Brent petrolde teknik olarak 43,83 ile 43,94 dolar aralığının direnç, 43,72 ile 43,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
    Haberler Ekonomi Brent petrol fiyatı güne düşüşle başladı | 4 Ağustos 2020 Brent petrol fiyatları
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri