Bitcoin fiyatları, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenlerin öncelikle araştırdığı konuların başında yer alıyor. Toplam 6,046 kripto para biriminin işlem gördüğü 24,474 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 88.1 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacmi de 345.55 milyar dolara yükseldi. Toplam piyasa hacminin yüzde 60.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte son gelişmeler ve fiyatlar...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmi, 208.7 milyar doları Bitcoin olmak üzere 345 milyar doları aştı.



En yüksek hacimli birimi Bitcoin, bu yıl dördüncü kez aştığı 10 bin dolarlık psikolojik direnç düzeyinin üzerinde hareketlerini sürdürüyor. Pazar günü 12,030.48 dolara kadar yükseldikten sonra sert düşüşle 11,184.37 dolara inen Bitcoin, daha sonra 11,300 doların üzerine toparlandı.