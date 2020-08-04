TEMMUZ 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı, Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %6,17, aylık %0,69 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,74 artış gösterdi.