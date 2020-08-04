Piyasaların kapanış saatlerinden itibaren 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları merakla sorgulanıyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 artışla 444,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 438 bin 850 lira, en yüksek 445 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 443 bin 900 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos tam ve yarım altın fiyatları...

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?