Piyasaların kapanış saatlerinden itibaren 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları merakla sorgulanıyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 artışla 444,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 438 bin 850 lira, en yüksek 445 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 443 bin 900 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos tam ve yarım altın fiyatları...
GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|439,00
|439,20
|443,80
|444,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.894,00
|2.915,00
|2.925,00
|2.946,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|400,50
|404,50
|405,00
|409,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.828,00
|2.848,00
|2.858,00
|2.878,00
|Yarım Ziynet
|1.414,00
|1.424,00
|1.429,00
|1.439,00
|Çeyrek Ziynet
|707,00
|712,00
|715,00
|720,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 artışla 444,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 720,00 lira, Cumhuriyet altını 2.946,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günü kapanışa göre yüzde 1,09 yükselişle 444,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 443 BİN 900 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 443 bin 900 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 438 bin 850 lira, en yüksek 445 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 443 bin 900 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 288 milyon 157 bin 91,48 lira, işlem miktarı ise 5.228,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 320 milyon 4 bin 306,39 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.993,54 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.993,54 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,54 artışla 443 bin 900 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9285 lira, satışta 6,9563 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9324 lira, satışta 6,9602 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,56'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,90'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3058, dolar/yen paritesi de 105,85 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,17 artışla 44,45 dolardan işlem görüyor.
ALTIN 1,980 DOLARI AŞTI, PETROL YATAY
Güvenli liman talebiyle yükselen altın fiyatları 1,985 dolarlık rekor düzeyden indiği 1,975 dolardan yeniden yükselerek 1,985.27 dolara kadar çıkarken, petrol fiyatları 40.00 - 44.00 dolar arasındaki dar koridorda yatay hareket ediyor.
Petrol fiyatlarında toparlanmayı, artan Covid-19 vakalarının yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin uygulamakta oldukları üretim kısıntılarını gevşetmeye hazırlanmaları baskılıyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.21 artışla 43.97 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.59 artışla 40.97 dolar,
- altın yüzde 0.35 artışla 1,983.58 dolar,
- gümüş yüzde 1.73 artışla 24.74 dolar,
- bakır yüzde 1.60 artışla 6,478.00 dolar,
- platin yüzde 1.30 artışla 930.35 dolar,
- paladyum yüzde 1.00 artışla 2,117.27 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 444 lira, çeyrek altın 740 lira, Cumhuriyet altını da 2,943 liradan satılıyor.