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    • 03.08.2020 09:41
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    Son dakika: ün varili 43,25 dolar | 3 Ağustos 2020 brent fiyatları

    ün varili, uluslararası piyasalarda bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 43,25 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ham ün varili 39,91 dolardan alıcı buldu.

    Brent petrol ne kadar?

    ün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 43,25 dolardan işlem görüyor.

    Cuma günü 43,44 dolara kadar çıkan Brent ün varil fiyatı, günü 43,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 43,25 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 39,91 dolardan alıcı buldu.

    ile arasında süregelen gerginliğin yanı sıra dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol tüketimi öngörülerini olumsuz etkileyerek uzun dönemde fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

    Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 16 milyon 536 bine ulaşırken, can kaybı 654 bin 89'a, iyileşenlerin sayısı 10 milyon 127 bine yükseldi. ABD vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, ve bu ülkeyi takip ediyor.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Brent petrolün varili 43,25 dolar | 3 Ağustos 2020 brent petrol fiyatları
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