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    • Ekonomi
    • 03.08.2020 Gazete
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    yatırım yapacaklara önemli tavsiye: Yatırımı zamana yayın

    Uzmanlar, ‘Yatırımlarınızı bir anda yapmak yerine zamana yayın, iyi incelediğiniz şirketlere yönelin, orta ve uzun vadeli düşünün’ tavsiyesinde bulunuyor.



    Borsaya     yatırım yapanların sayısında artış sürerken, uzmanlar hisse senedi almak isteyen vatandaşlara yol gösterici önerilerde bulunuyor. Hisse senedine yatırım yapmanın dikkat, özen ve araştırma gerektirdiğine dikkat çeken uzmanlar, şu noktaların altını çiziyor:

    Hisse senedi yatırımlarınızı bir anda yapmayın, zamana yayın. Örneğin; her ay belirlediğiniz bir miktarda alım yapın. Yatırımlarınızı düzenli olarak takip edin.



    Dengeli bir portföy için iyi incelediğiniz, güvenilir ve uzman yatırım danışmanlarınca önerilen şirketlere orta ve uzun vadeli yatırım yapın.

    Günlük veya çok kısa vadeli alım-satım işlemlerinden kaçının. Sürekli alım-satım yapmak getirilerinizi olumsuz etkileyecektir.



    Aşırı derecede risk almaktan kaçının. Birikimlerinizin makul, olası düşüşlerde sizi rahatsız etmeyecek bir miktarını hisse senedi yatırımlarına ayırın. Kredi ile hisse senedi almayın.

    Tuzaklara düşmeyin. Kısa vadeli tahminlere, söylentilere kulak vermeyin.

    Bir yatırım aracının nasıl işlediğini anlamıyorsanız, yatırım yapmayın.

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