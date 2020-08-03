



Dengeli bir portföy için iyi incelediğiniz, güvenilir ve uzman yatırım danışmanlarınca önerilen şirketlere orta ve uzun vadeli yatırım yapın.



Günlük veya çok kısa vadeli alım-satım işlemlerinden kaçının. Sürekli alım-satım yapmak getirilerinizi olumsuz etkileyecektir.