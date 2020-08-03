Ailelere 600 TL'lik destek! Başvuran herkes alabiliyor! İşte şartları ve tüm detayları

2020 Çeyiz Yardımı SGK tarafından ödeniyor!

2020 yılında çeyiz yardımı alabilirsiniz. 2020 Çeyiz Yardımı yetim kalan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödenir. SSK ve Bağkurlu anne veya babası kaybedenler yetim maaşı da alabilir ancak 24 Maaş tutarında ödemeyi kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak ödenir. Bu parayı SGK'dan alabilirsiniz.

Çocuk Parası Ne kadar?

Her bir çocuk için tek sefer olarak ödenen çocuk parası tutarları şöyle:

-İlk çocuk: 300 lira

-İkinci çocuk: 400 lira

-Üçüncü ve daha sonraki çocuklar: 600 lira