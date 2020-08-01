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    • Ekonomi
    • 01.08.2020 Gazete
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    Hobisiydi 22 bin metrekareye ulaştı

    'un ilçesinde yaşayan ve hobi olarak bahçesinde organik sebze yetiştiren avukat , zamanla bu işi büyüterek 22 bin metrekarelik sera kurdu.

    Hobisiydi 22 bin metrekareye ulaştı

    'un ilçesinde yaşayan ve hobi olarak bahçesinde organik sebze yetiştiren avukat , zamanla bu işi büyüterek 22 bin metrekarelik sera kurdu.

    Sera kurduğu mahallede genelde buğday ve mısır ekimi yapıldığını anlatan Güney, "Burada çiftçilere de öncülük ettik. Daha gelir getirici, yani endüstriyel üretim yaptık. Kapya biber, karpuz, ardından kırmızı lahana, brokoli ekeceğiz. Serada domates ve marul üreteceğiz. Toprak kazandırıyor. Toprağın kazandırdığını gören diğer çiftçiler de bizi örnek almaya başladı. Etrafımızda küçük küçük seralar kurdular" dedi.

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