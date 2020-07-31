Önel, özellikle esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı ve işletmeler üzerinde ciddi bir maliyet kalemi olan iş yeri kiralamalarında uygulanan gelir vergisi stopajının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldüğüne dikkati çekerek, "Bu vergi indirimleri başta KOBİ'ler ve küçük esnafı rahatlatacağı gibi aynı zamanda maliyetlerde de ciddi azalmayı sağlayacak. Diğer taraftan piyasa koşullarına bağlı olarak hizmetlerde ve ürünlerde fiyat indirimlerine sebep olacağı için enflasyon programına da pozitif katkı sağlayacaktır. Ertelenen bazı hizmetler yapılacağı için iç piyasada canlılık yaratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.