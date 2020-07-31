PTT-banka-eczane-noter-hastane çalışır mı? PTT-banka-eczane-noter-hastane-kargo bugün bayram günü açık mı?

Kurban bayramı bugün yani 31 Temmuz Cuma günü başladı. PTT işlemleri olan birçok vatandaş ise bugün PTT şubeleri açık mı, PTT şubeleri kaça kadar açık araştırması yapıyor. Kurban bayramı tatili dün saat 13.00'ten sonra başladı. Dolayısı ile bugün ve 4 gün boyunca PTT işlemleri yapılmayacak. PTT şubeleri işi olan vatandaşlar işlemlerini 4 Ağustos salı günü yapabilecek. Aynı zamanda bugün kargo ve eczaneler kapalı olacak.. Eczaneler bayram boyunca nöbet sistemine göre çalışacak. Kargoların ise bayram boyunca tatil yapması bekleniyor. 2020 Kurban Bayramı tatili Arefe günü ile beraber 4.5 gün sürecek.