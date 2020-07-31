Türkiye'de otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri başladı. İlk taksiti Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti Temmuz ayında ödenecek. Ödemelerin son gününde de internetten yapılabilir.

Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.