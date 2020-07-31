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    • Ekonomi
    • 31.07.2020 09:42
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    • 31.07.2020 09:42
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    Araç sahipleri dikkat! ikinci taksit ödemelerinde bugün son gün | MTV taksiti nasıl ve nereden ödenir?

    () ödemelerinde ikinci taksit dönemi temmuz ayı başında başlamıştı. Tüm araç sahiplerinin yapması gereken bu ödemede, bugün son gün.

    Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün

    Türkiye'de otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri başladı. İlk taksiti Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti Temmuz ayında ödenecek. Ödemelerin son gününde de internetten yapılabilir.

    Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

    İşte 2020 yılı Temmuz ayı MTV tutarları:Motorlu Taşıtlar Vergisi

    İşte MTV tutarları(01/01/2018 öncesi tescil)

    Otomobil
    1-3 yaş

    0-1300 cc aralığı
    2020 Temmuz MTV'si: 482 lira

    Otomobil
    1-3 yaş

    1301-1600 cc aralığı
    2020 Temmuz MTV'si: 839 lira

    Otomobil
    1-3 yaş

    1601-1800 cc aralığı
    2020 Temmuz MTV'si: 1473 lira

    Otomobil
    1-3 yaş

    1801-2000 cc aralığı
    2020 Temmuz MTV'si: 2335 lira

    Otomobil
    4-6 yaş

    0-1300 cc aralığı
    2020 Temmuz MTV'si: 336 lira

    Otomobil
    4-6 yaş

    1301-1600 cc aralığı
    2020 Temmuz MTV'si: 629 lira

    Otomobil
    4-6 yaş

    1601-1800 cc aralığı
    2020 Temmuz MTV'si: 1158 lira

    Otomobil
    4-6 yaş

    1801-2000 cc aralığı
    2020 Temmuz MTV'si: 1798 lira

    Otomobil
    7-11 yaş

    0-1300 cc aralığı
    2020 Temmuz MTV'si: 188 lira

    Otomobil
    7-11 yaş

    1301-1600 cc aralığı
    2020 Temmuz MTV'si: 365 lira

    Otomobil
    7-11 yaş

    1601-1800 cc aralığı
    2020 Temmuz MTV'si: 682 lira

    Otomobil
    7-11 yaş

    1801-2000 cc aralığı
    2020 Temmuz MTV'si: 1057 lira

    (01/01/2018 sonrası tescil)

    Otomobil
    1-3 yaş

    0-1300 cc aralığı
    Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
    2020 Temmuz MTV'si: 482 lira

    Otomobil
    1-3 yaş

    0-1300 cc aralığı
    Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası
    2020 Temmuz MTV'si: 529 lira

    1-3 yaş
    0-1300 cc aralığı

    Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
    2020 Temmuz MTV'si: 578 lira

    Otomobil
    1-3 yaş

    1301-1600 cc aralığı
    Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
    2020 Temmuz MTV'si: 839 lira

    Otomobil
    1-3 yaş

    1301-1600 cc aralığı
    Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası
    2020 Temmuz MTV'si: 923 lira

    Otomobil
    1-3 yaş

    1301-1600 cc aralığı
    Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
    2020 Temmuz MTV'si: 1007 lira

    Otomobil
    1-3 yaş

    1601-1800 cc aralığı
    Matrahı 115 bin 900 lira
    2020 Temmuz MTV'si: 1630 lira

    Otomobil
    1-3 yaş

    1601-1800 cc aralığı
    Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
    2020 Temmuz MTV'si: 1778 lira

    Otomobil
    1-3 yaş

    1801-2000 cc aralığı
    Matrahı 115 bin 900 lira
    2020 Temmuz MTV'si: 2568 lira

    Otomobil
    1-3 yaş

    1801-2000 cc aralığı
    Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
    2020 Temmuz MTV'si: 2801 lira
    Haberler Ekonomi Araç sahipleri dikkat! MTV ikinci taksit ödemelerinde bugün son gün | MTV taksiti nasıl ve nereden ödenir?
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