Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından duyurulan taşıt kredisine vatandaşlar yoğun talep gösterirken ikinci el fiyatlarında artış görülüyor. Uygun faizli taşıt kredisi başvurularının başlamasının ardından otomobil piyasasında hareketlilik sürüyor. Pandemi nedeniyle araç fabrikaları belirli bir süre boyunca sıfır araç üretemediğinden ikinci el araba piyasasında bu kapsamda fiyatlarda artış yaşandı. Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) konu hakkında önemli bir açıklama yaptı. İkinci el araç fiyatlarının yükselişiyle birlikte, bazı araç modellerinde ağır hasar kayıtlı olmasına karşın yüksek fiyatlar istenmesi ve kaza geçmişi olan araçların fiyatlarında dengesizlikler gözlemlendiğine vurgu yapan TÜSED; birçok araç kullanıcısının "araç değer kaybı" konusu hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

ZORUNLU HALE GETİRİLİRSE...

İkinci el otomobil pazarındaki bazı modellerde fahiş fiyat görülmesi ve modeller arasında fiyatlardaki dengesizliklerin önlenmesi konusunda Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği'nden (TÜSED) de bir açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Araç değer kaybı belgesi zorunlu hale getirilirse ikinci el oto fiyatları dengelenir." denildi.