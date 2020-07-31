100 bin ev sahibini buldu

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin kura çekimleri tamamlanarak, hak sahipleri belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle TOKİ tarafından inşa edilecek '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin kura çekimleri 24 Şubat- 29 Temmuz'da yapıldı. Önceki gün tamamlanan kura çekimiyle 207 proje kapsamında yapılacak 89 bin 624 konutun hak sahipleri belirlendi. Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu diğer projelerde kurasız teslimat yapıldı.