Bitcoin kritik sınırın üzerinde tutundu

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, bu yıl dördüncü kez aştığı 10 bin dolarlık psikolojik direnç düzeyinin üzerinde hareketlerini sürdürüyor. Bitcoin, Salı günü 11,280 dolara kadar yükseldikten sonra çekildiği 10,950 dolardan toparlanarak 11,027 dolar ile yeniden 11,000 dolar sınırını aştı.



Analistlere göre, bir süre öncesine kadar Bitcoin fiyatı için önemli "direnç" düzeylerinden sayılan "10.500 dolar" son gelişmelerle "destek" düzeyine dönüştü. Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi 96.2 milyar dolardan, 88.0 milyar dolara düşerek, 100 milyar dolar düzeyinin altında kaldı. Bu süre içinde en büyük 100 birimin 65'i gerilerken, ilk 10 birimden 5'i de gerileyenler arasındaydı. Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 0.10 düşüşle 10,950.70 dolara gerileyen Bitcoin'in piyasa hacmi de 202.76 milyar dolar ile 200 milyar doların üzerinde tutundu.



Toplam 5,837 kripto para biriminin işlem gördüğü 24,050 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 8.2 milyar dolar düşüşle 96.2 milyar dolardan 88.0 milyar dolara gerilerken, toplam piyasa hacmi ise 323.11 milyar dolardan 323.29 milyar dolara yükseldi. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.7'sini Bitcoin oluşturuyordu.