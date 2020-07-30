BİM, A101, Migros, Carrefour kurbanlık fiyatları! 2020 kurban fiyatları ne kadar oldu? Büyükbaş, küçükbaş

2020 kurban fiyatları ne kadar oldu? BİM A101 Migros Carrefour kurbanlık fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Kurban alıp keserek Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurban fiyatlarını sorguluyor. Peki, BİM A101 Migros Carrefour büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte, büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişeceğini, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olacağını bildirdi.

ayraktar, yaptığı açıklamada, ziraat odalarından aldıkları bilgilere göre, bu yıl kurban döneminde hayvan fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına (yerli-kültür) ve büyükbaşta düve, tosun, küçükbaşta koyun, keçi olmasına göre farklılık gösterdiğini söyledi.